قوات الاحتلال الاسرائيلي يعتدون على جنازة سيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2022 - 15:20
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قوات الاحتلال الاسرائيلي يعتدون على جنازة سيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 21 mins
1 July، 2022
الاحتلال الاسرائيلي
الاعتداء الاسرائيلي على جنازة
بلدة بيت امر
فلسطين
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