قوات الاحتلال الاسرائيلي يعتدون على جنازة سيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2022 - 15:20

قوات الاحتلال الاسرائيلي يعتدون على جنازة سيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 21 mins 1 July، 2022
أخبار موقع المنار

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