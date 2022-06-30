رئيس لجنة الاشغال النيابية وأعضاؤها جالوا في المطار مطلعين على الحاجات وسير العمل فيه

جالت لجنة الأشغال العامة برئاسة النائب سجيع عطيه والنواب الاعضاء : ندى بستاني، محمد خواجة، قاسم هاشم، سليم عون، فراس سلوم ، ابراهيم منيمنة، طه ناجي، أحمد الخير وعدنان طرابلسي، ظهر اليوم في حرم مطار رفيق الحريري الدولي، حيث اطلعت من المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن على وضع المطار وحاجاته والإجراءات والتدابير المتخذة من قبل المديرية العامة لتسهيل حركة المسافرين ذهابا وايابا.

وعقدت اللجنة اجتماعا موسعا مع المهندس الحسن الذي شرح بالتفصيل ما يحتاجه المطار والموظفين وأطلعهم على كيفية سير العمل في هذا المرفق في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

ورافق الحسن ورئيس مركز تعزيز وسلامة المطار العميد جوزيف نادر ورئيس التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار المقدم علي حاموش، أعضاء اللجنة في جولتهم على صالتي الوصول والمغادرة والاطلاع على تفاصيل الأمور في المطار والإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة العاملة في المطار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام