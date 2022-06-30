لقاءات على هامش قمة دول بحر قزوين: تأكيد على مزيد من التعاون في مختلف القضايا

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن بلاده “تواصل التفاعل مع روسيا في إطار علاقات استراتيجية”. وأضاف رئيسي، خلال لقائه مساء الاربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة التركمنستانية عشق آباد حيث عقد اجتماع القمة للدول المطلة على بحر قزوين، أن “العلاقات بين البلدين في مجال التعاون التجاري والطاقة هي على مستوى عال، ولكن بالنظر الى الأرضيات المتاحة في البلدين، تمتلك هذه العلاقات إمكانات كبيرة للتطور”.

واضاف “بعد زيارتي لروسيا، جرت عدة زيارات متبادلة من قبل المسؤولين المعنيين لمتابعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وعملية تنفيذ هذه الاتفاقيات تسير بخطى جيدة”.

واكد رئيسي ضرورة دعم البلدين لتعزيز ممر “شمال-جنوب”، قائلاً “إيران وروسيا لديهما قدرات جيدة للتعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك المقايضة”، لافتاً ايضاً إلى “ضرورة تقوية الآليات اللازمة لتعزيز العلاقات المصرفية والنقدية بين إيران وروسيا بشكل منتظم”، موضحاً أن المبادلات المالية بين البلدين “يجب أن تكون في إطار مستقل عن نظام التبادل المالي الغربي بحيث لا يصبح بإمكان أي بلد فرض النفوذ او الضغوط عليه”.

بوتين: علاقاتنا استراتيجية عميقة

من جانبه، قال الرئيس الروسي “علاقاتنا استراتيجية عميقة بطبيعتها، نحن في تفاعل مستمر بشأن القضايا السياسية، والقضايا الأمنية، ونعمل في مناطق ساخنة مثل سوريا”. كما أشار إلى نمو التجارة بين البلدين في العام الماضي وفي الأشهر الأولى من هذا العام.

ونقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطيب تمنياته إلى الامام السيد علي الخامنئي.

رئيسي لعلييف: الكيان الصهيوني يثير التوتر ويزعزع الأمن في المنطقة

وعلى هامش مشاركته في قمة الدول المطلة على بحر قزوين، اجتمع الرئيس الايراني ايضاً بنظيره التركماني سردار بردي محمدوف والأذربيجاني إلهام علييف. وخلال لقائه علييف، أكد رئيسي أن “تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة مثير للتوتر ولا يخدم امن المنطقة اطلاقا”، مؤكداً أن “الامن في المنطقة يتحقق فقط بتعاون دولها وجيران بحر قزوين”.

وفي إشارة إلى أن “القدرات الموجودة في البلدين أعلى بكثير من المستوى الحالي للعلاقات”، قال “من الضروري الاستخدام الأمثل لهذه القدرات لتوسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية “.

ونوه إلى تاريخ العلاقات بين البلدين ، مضيفاً “لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها صديقة لجيرانها في الأيام الصعبة”.

ولفت كذلك إلى “القدرات عالية المستوى التي تحظى بها ايران في مجال الخدمات الفنية والهندسية، بما في ذلك في مجال الطاقة والهندسة المدنية”، قائلاً إنها “مناسبة لتوسيع التعاون بين البلدين وكذلك تطوير التفاعلات مع الدول المطلة على بحر قزوين”.

من جانبه، قال الرئيس الأذربيجاني إنه بعد لقائه السابق مع الرئيس الايراني على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في عشق آباد ، “تم تسريع تعزيز العلاقات الثنائية وتحسين مستوى التعاون بين البلدين”، مضيفاً “آمل أن يؤدي لقاؤنا اليوم ايضاً الى تعزيز مسيرة تطوير العلاقات والارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين”.

واختتمت القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين مساء الاربعاء والتي تمت فيها دراسة النظام القانوني لبحر قزوين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والترانزيت بي هذه الدول.

المصدر: ارنا+فارس