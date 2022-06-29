النرويج ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

ذكر بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة النرويجية أن النرويج ستزود أوكرانيا بثلاث راجمات صواريخ متعددة MLRS، و5 آلاف قطعة ذخيرة.

وأشار البيان إلى أن ذلك لن يلحق ضررا كبيرا بالجاهزية القتالية للبلاد، لأن القوات المسلحة النرويجية تخطط لـ “تحديث ضخم للترسانة”، لهذا وافقت الحكومة على نقل ثلاث راجمات صواريخ إلى بريطانيا، التي سوف ترسل بدورها نفس النوع إلى أوكرانيا بالمقابل.

وقال وزير الدفاع النرويجي، بيورن أريلد غرام: “يجب أن نواصل دعمنا لأوكرانيا، حتى يتمكنوا من مواصلة كفاحهم من أجل الحرية والاستقلال، وهو ما يتطلب مزيدا من الأسلحة، وهي أسلحة تحتاجها أوكرانيا بشدة، والتي لم نكن قادرين على توفيرها لأوكرانيا بدون تعاون وثيق مع المملكة المتحدة”.

وكانت النرويج قد سلمت لأوكرانيا في وقت سابق 22 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز “إم 109″، مزودة بقطع غيار وذخيرة و100 نظام دفاع جوي من طراز “ميسترال”، وعدة آلاف من قاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبالات من طراز “إم72”.

المصدر: وكالات