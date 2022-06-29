أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 29-06-2022

الأخبار

الحرب الاقتصادية على روسيا: الغرب يستنفد أوراقه

فوضى اجتهادات دستورية بسبب صعوبة التأليف: «ترسيم حدود» الصلاحيات الرئاسية للحكومة

الضمان الاجتماعي: إفلاس بعد زبائنيّة

النهار

بدء المخاض… و”نصف فتحة” بين ميقاتي والعهد

انطلاق المفاوضات الأميركية – الإيرانية غير المباشرة بالدوحة

رسالة روسيا إلى القمة الاطلسية في مدريد: نوقف الحرب إذا إستسلمت أوكرانيا

اللواء

4 أولويات لحكومة جديدة معدّلة بـ«غطاء عربي ودولي»

وزراء الخارجية يُحضِّرون للقمة العربية في بيروت السبت.. وليونة عونية بالتخلي عن الطاقة

الديار

استشارات فلا تشكيل فتعويم لحكومة «تصريف الأعمال»

انطلاق النقاش «الرئاسي» وعون وفرنجية الاكثر حظوظًا

لبنان يترقب ترجمة الوعود الاميركية بملف الترسيم

الجمهورية

الترسيم: إيجابيات أميركية تنتظر البلورة

ميقاتي لحكومة لا تستثني أحدًا

حكومة ميقاتي الرابعة: »ظل راجل ولا ظل حيطة«!

البناء

موسكو تقترب من إعلان إحكام السيطرة على دونباس… والناتو يستعدّ لإضافة فنلندا والسويد

انطلاق مفاوضات الدوحة بين طهران وواشنطن بوساطة أوروبيّة… وتفاؤل بالنجاح

الحكومة محصورة بتفاهم عون وميقاتي… والأفضليّة لـ 18 وزيراً من الحالية وتغيير وزيرين

المصدر: صحف