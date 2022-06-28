مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز الجلمة العسكري الصهيوني شمال جنين بعبوات محلية الصنع(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2022 - 23:36
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تغريدة عبر تويتر: على القضاء أن يستحق استقلاله لا أن يستجديه
العماد عون: على القضاء المساءلة حيث يلزم لا أن يتقاذف مسؤولية الادعاء ارتهانا لسلطة أخرى أو استنكافا
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ينهي الإستشارات النيابية: سنشكل حكومة تقوم بواجباتها وتستكمل ما بدأته الحكومة الحالية
النائب جبران باسيل بعد لقائه الرئيس المكلف: تمنينا للرئيس التوفيق وأكدنا له اننا نريد تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن
باسيل: هناك مشكلة حقيقية في ميثاقية التكليف وطرحناها على الرئيس ميقاتي وأكدنا له أننا قد تخطيناها بسبب الأزمة في البلد
وزير الاتصالات جوني القرم للمنار: خدمة الاتصالات ستتحسن مع رفع الأسعار ولا خيار سوى رفع التسعيرة أو انقطاع الاتصالات
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن إعادة فتح أبوابه أمام المضمونين والمؤسسات صباح الأربعاء
القضاء المصري يحكم بإعدام 10 أشخاص بتهمة تشكيل جماعات مسلحة لاستهداف الشرطة
كتائب القسام تعرض مشاهد لأحد جنود الاحتلال الأسرى لديها وهو على جهاز التنفس الاصطناعي
رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت: حماس تؤخر أي فرصة للتوصل إلى اتفاق وإسرائيل ستواصل جهودها لإعادة الأسرى والمفقودين
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في الدوحة ولن نتراجع عن خطوطنا الحمراء
الخارجية الصينية: يجب على واشنطن بصفتها المسؤولة عن أزمة الاتفاق النووي الإيراني الرد على مخاوف إيران المشروعة
الكرملين: روسيا ستواصل تعزيز حدودها الغربية ضد تهديدات النيتو ويمكن لكييف وقف الحرب بإلقاء السلاح والإلتزام بشروط موسكو
الروبل الروسي يصعد إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات أمام الدولار واليورو
رئيس أركان الجيش البريطاني: يجب أن يكون الجيش قادرا على التحرك بشكل أسرع لردع أي تهديد من روسيا
مقتل امرأة حامل وفقدان ما لا يقل عن 22 شخصا بينهم أطفال بعد غرق سفينة مهاجرين قبالة السواحل الليبية
إيران: مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار بمجمع صناعي في منطقة شكوهية بمحافظة قم
الولايات المتحدة: مقتل 3 أشخاص على الأقل بحادث تصادم بين قطار وشاحنة بولاية ميسوري الأمريكية
كولومبيا: مقتل 49 سجينا وإصابة العشرات في حريق اندلع خلال أعمال شغب في سجن مدينة تولوا بجنوب غرب البلاد
الهند: مقتل 19 شخصا في انهيار مبنى من جراء أمطار موسمية في مدينة بومباي
مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز الجلمة العسكري الصهيوني شمال جنين بعبوات محلية الصنع(فلسطين اليوم)
منذ 19 mins
28 June، 2022
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