مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز الجلمة العسكري الصهيوني شمال جنين بعبوات محلية الصنع(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 28 2022 - 23:36

مقاومون فلسطينيون يستهدفون حاجز الجلمة العسكري الصهيوني شمال جنين بعبوات محلية الصنع(فلسطين اليوم)

منذ 19 mins 28 June، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة