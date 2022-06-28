العدو الاسرائيلي يواصل سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين في الضفة المحتلة

سلمت قوات العدو الاسرائيلي الثلاثاء إخطارا بالهدم و13 أخرى بوقف العمل والبناء في المنطقة الشمالية ببلدة دير بلوط غرب سلفيت بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسلمت إخطارا بالهدم لغرفة سكنية يملكها المواطن أحمد خليل عبد الله، ووقف العمل والبناء لغرفة زراعية للمواطن صائب قرعوش، وبركسا للمواطن وائل يوسف، ومنازل قيد الإنشاء عرف من بين أصحابها: مجدي تفاحة، وأحلام يوسف، ومحمود يوسف، وعباس سليمان، وقيدار سليمان، وراتب عاهد، وجميل عبد الجواد”.

المصدر: وكالة وفا