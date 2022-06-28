حريق كبير في بلدة كفرفيلا لليوم الثاني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2022 - 17:42

حريق كبير في بلدة كفرفيلا لليوم الثاني

منذ 16 mins 28 June، 2022
حريقة
لبنان

شب بعد ظهر اليوم حريق كبير في منطقة القلع في بلدة كفرفيلا (اقليم التفاح) وأتت النيران على مساحات كبيرة من الاعشاب والاشجار البرية. وحاصرت بعض المنازل السكنية وعملت فرق الاطفاء التابعة لبلدية كفرفيلا واتحاد بلديات اقليم التفاح على اخمادها، حيث تبين ان الحريق يشتعل بشكل متعمد لليوم الثاني على التوالي في المنطقة ذاتها وسببه قيام مجهولين باحراق كميات كبيرة من النفايات.
وطلبت بلدية كفرفيلا “من المواطنين عدم اشعال النار حتى في حدائقهم المنزلية تفاديا لأي حريق كبير قد ينتج عن ذلك ، كما تنوه البلدية بكل الاهالي الذين يبلغون عند اشتعال اي حريق ويساعدون فريق الاطفاء في عمله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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