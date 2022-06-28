كتلة نواب الأرمن بعد لقاء ميقاتي: عرضنا مع الرئيس المكلف السبل لتأليف حكومة جديدة بأسرع وقت وطلبنا منه عدم الدخول بلعبة الشروط والشروط المضادة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2022 - 14:12

كتلة نواب الأرمن بعد لقاء ميقاتي: عرضنا مع الرئيس المكلف السبل لتأليف حكومة جديدة بأسرع وقت وطلبنا منه عدم الدخول بلعبة الشروط والشروط المضادة

منذ 31 mins 28 June، 2022
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