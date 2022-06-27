ملف رواتب القطاع العام والمساعدات الإجتماعية: انفراج جزئي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 19:00

ملف رواتب القطاع العام والمساعدات الإجتماعية: انفراج جزئي

منذ 33 mins 27 June، 2022
لبنان

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