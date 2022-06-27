“تجمع العلماء”: لتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في بيان له الاثنين “لتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف ولتكن الشروط التي ستوضع عليه لها علاقة بحل أزمات المواطن أكثر من التركيز على الحصة التي ستنالها كل كتلة داخل الحكومة المزمع تأليفها”.

وشدد التجمع على “التركيز على مسائل هي الأهم وتبدأ بحل المعضلة الاقتصادية التي يمر بها الوطن”.

من جهة ثانية، دعا التجمع “حكومة تصريف الأعمال أو المزمع تأليفها لتحضير نفسها لإقرار التعديل على المرسوم رقم (6433) الخاص بالحدود البحرية مع فلسطين المحتلة إذا ما جاء الرد الصهيوني على اقتراح الدولة اللبنانية سلبياً ثم إحالته إلى المجلس النيابي لإقراره وإرساله إلى الأمم المتحدة لإعلان أن الخط 29 هو الخط المعتمد من قبل الدولة اللبنانية وأي تنقيب أو استخراج داخله هو اعتداء على السيادة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام