حركة حماس: تغوّل الاستيطان وجرائم المستوطنين إرهابٌ منظَّم لن يكسر إرادة شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الاثنين، أن تغوّل الاستيطان وحماية المستوطنين في تنفيذ جرائمهم إرهابٌ منظَّم لن يكسر إرادة شعبنا في مواصلة نضاله حتى زوال الاحتلال.

وقال المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي ” إنَّ تصعيد الاحتلال عبر الاستيلاء على المزيد من الأراضي وهدم البيوت وتهجير أهلها، وتنفيذ مخططاته الاستيطانية التهويدية، والتي كان آخرها ثلاثة مشاريع استيطانية في مدينة القدس، وصولاً إلى مدن الضفة الغربية المحتلة، وإنَّ استمرار حمايته المتطرّفين الصهاينة في تنفيذ انتهاكاتهم بحقّ أهلنا، ما هو إلَا إرهاب منظّم يمارسه الاحتلال أمام سمع وبصر العالم، وانتهاك فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تجريمها ووقفها وحماية أرضنا وشعبنا من خطرها”.

وشدد على أن هذا السلوك الاحتلالي الخطير، يتم من خلال تبادل الأدوار بين قوات الاحتلال والمستوطنين لإرهاب أهلنا في الضفة الغربية المحتلة، في ظل الصمت والتقاعس وازداوجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي في تعامله مع جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضدَّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا. وأشار الى أن شعبنا سيواصل مقاومته ونضاله بكل الوسائل، صدّاً لعدوان الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وحمايةً لأرضنا ومقدساتنا.

المصدر: وكالة شهاب