أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 27-06-2022

الأخبار

فوضى حتى الرئاسة؟

ابتزاز أميركي لعون وباسيل

موجة توقيفات في العرقوب وبيروت بشبهة التعامل مع العدوّ

لبنان لا يحقّق كوتا الحج المخصّصة له

النهار

مسار”مدّ اليد” للتأليف وفرنسا تصعّد الضغط

ميقاتي نحو انجاز تشكيلته بالسرعة القياسية والراعي يوفر رافعة بكركي للرئيس المكلف

“دمج السوريين” إلى الواجهة… وقرار الدولة الحاسم “لا دمج”

اللواء

ميقاتي يتجه لتجاوز شروط باسيل… وبعبدا خط دفاع أول!

إخراج 6 وزراء من الحكومة المستقيلة… وتأخير الرواتب يُهدّد بـ«اشتباكات وظيفية»

الكاظمي يزور الرياض وطهران لـ«تهدئة الأجواء في المنطقة»

الديار

ميقاتي الى حكومة «رئاسيّة» جامعة.. و«الوطني الحرّ» و«القوات» سيُشاركان فيها

الدولة تتحلّل والمواطن يُعاني.. والصراع على الحصص الحكوميّة مُستمرّ

إتجاه لمُوظفي «المركزي» الى الإضراب المفتوح.. وخطر على معاشات القطاع العام

الجمهورية

إستشارات التأليف: ميقاتي يستمع للمقاربات

لبنان سيحضر في زيارة بايدن إلى السعودية

ستة أشهر إضافية من تقطيع الوقت

أزمة الطحين تستفحل.. وقمح لبنان علفٌ للحيوانات

البناء

عودة التفاوض حول الملف النوويّ… بمبادرة أوروبيّة أميركيّة لاستباق بلوغ إيران العتبة النوويّة

بغداد تستضيف اجتماع وزيرَيْ خارجية إيران والسعوديّة… وحلف بايدن الدفاعيّ يتضعضع

رويترز: هوكشتاين التقى المفاوضين «الإسرائيليّين» حول ترسيم الحدود مع لبنان والأجواء إيجابيّة



المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام