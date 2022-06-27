القوات الأوكرانية تستهدف منصات حفر وتنقيب قرب جزيرة القرم الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2022 - 02:32
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انهيار مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في منطقة القبة ـ ضهر المغر في طرابلس وسقوط عدد من الجرحى
مراسل المنار: المبنى كان قد أخلي من سكانه قبل فترة بسبب تصدعه
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يطلب من الهيئة العليا للإغاثة متابعة القضية مع الاهالي المتضررين لإجراء المقتضى
النائب محمد رعد: اذا كان البعض لا يريد تسمية رئيس مكلف والبعض الاخر لا يريد المشاركة فمن يدير البلد اذن
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي وصل إلى طهران قادماً من الرياض
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: نرحب بالحوار بين دول المنطقة والتدخل الاجنبي لا يحل المشاكل بل يزيدها
الرئيس رئيسي: استمرار الحرب في اليمن لن يؤدي الا الى زيادة معاناة الشعب وندعو لاطلاق حوار يمني ـ يمني
الرئيس رئيسي: خطوات الكيان الصهيوني من اجل تطبيع علاقاته مع بعض دول المنطقة لن تجلب له الامن على الاطلاق
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من طهران: ناقشت مع الرئيس الايراني التحديات التي تمر بها المنطقة واتفقنا على التهدئة
وزارة الدفاع الإيرانية تعلن عن الإطلاق الثاني لصاروخ "ذو الجناح" الحامل للأقمار الصناعية من أجل تحقيق اهداف بحثية
وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس: نتعامل مع التهديد الايراني بوصفه القضية الاستراتيجية الاهم والاكثر الحاحا لامن "اسرائيل"
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله
الرئيس الأمريكي: مجموعة السبع ستُعلن حظر استيراد الذهب الروسي لكونه تصديراً رئيسياً يدر المليارات من الدولارات على روسيا
وكالة بلومبرغ: وقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا سيلحق ضررا طويل الأمد بالاقتصاد الألماني
بلومبيرغ: ألمانيا وفرنسا ألمحتا الى أنهما أكثر انفتاحا على فكرة وقف اطلاق النار في أوكرانيا عبر التفاوض
متحدث باسم الرئاسة التركية: نواصل مباحثاتنا مع روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب عبر ممر آمن
القوات الأوكرانية تستهدف منصات حفر وتنقيب قرب جزيرة القرم الروسية
منذ 4 ساعة
26 June، 2022
جزيرة القرم الروسية
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