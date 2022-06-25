مراسل المنار: جنود الإحتلال الاسرائيلي يطلقون عدة رصاصات في الهواء لترهيب احد رعاة الماشية الذي كان مع قطيعه بالقرب من السياج المحاذي لمزرعة المجيدية مقابل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2022 - 13:24

مراسل المنار: جنود الإحتلال الاسرائيلي يطلقون عدة رصاصات في الهواء لترهيب احد رعاة الماشية الذي كان مع قطيعه بالقرب من السياج المحاذي لمزرعة المجيدية مقابل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

منذ 43 mins 25 June، 2022
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