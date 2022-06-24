حلحلة بأزمة الرغيف، فكم ستغيب الطوابير؟ – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 24 2022 - 21:24
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
النائب محمد رعد: لنشكّل حكومة تستطيع أن تخدم الأولويات التي يحتاجها البلد ولاختصار الوزارات ولا داعي لكثرتها
وزير الاقتصاد أمين سلام: مجلس الوزراء هو المعني بقرار الدعم والاعتمادات لا زالت مفتوحة
الوزير سلام: هناك 150 مليون دولار من البنك الدولي لمنع انقطاع القمح
الأمانة العامة لمجلس النواب تعلن جدول مواعيد استشارات التاليف اعتباراً من يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بعد زيارته الرئيس عون: أكدنا رفضنا التوطين والوطن البديل والتهجير
الرئيس عون خلال اللقاء يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه ومقاومة الإحتلال
النائب علي المقداد: أيام سوداء يعيشها مرضى التصلب اللويحي والسرطان والحل في صندوق السحب الخاص
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش دعا إلى الاهتمام بأمور الناس وشؤونهم
عضو الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: سيبتسم لبنان عندما نتخلص من الشرذمة بوحدة وطنية تحفظ السيادة
مسؤول وحدة النقابات في حزب الله: ندعو لآداء رسمي وحكومي وطني مناسب لحجم المعاناة التي يتعرض لها لبنان
المفتي الشيخ أحمد قبلان: استخراج النفط يحتاج إلى شجاعة بالخيارات السياسية
وزير العمل مصطفى بيرم عرض مع وفد من نقابة المزارعين "حادثة مجدل العاقورة": لحصول المعتدى عليهم على كامل حقوقهم
الخارجة الفرنسية: على الرئيس اللبناني المكلف تشكيل حكومة بدون تأخير تكون قادرة على تنفيذ الاجراءات والإصلاحات اللازمة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة نحو 130 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية
الأمم المتحدة: المعلومات التي جمعناها تؤكد أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة صدرت عن القوات الإسرائيلية
جيش العدو: تقرير المفوضية الأممية منحاز وتحقيقنا يجزم أن إطلاق النار على شيرين ليس متعمدا ولا يؤكد أن أحد جنودنا قتلها
دبلوماسية أميركية: البيت الأبيض يعمل مع دولتين عربيتين بشكل سري لتطبيع علاقتهما مع إسرائيل
وسائل إعلام يمنية: قوى العدوان ارتكبت 175 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن خلال 24 ساعة
وسائل إعلام عراقية: صواريخ استهدفت حقلا لإنتاج الغاز تابعا لشركة إماراتية على أطراف كركوك شمالي العراق
الداخلية التونسية: هناك جوانب داخلية وخارجية خططت لاستهداف الرئيس سعيّد في شخصه
الرئيس الروسي في قمة بريكس: التضخم ارتفع في دول الغرب نتيجة لسياساتهم الاقتصادية غير المسؤولة
بوتين: لا نعارض إخراج الحبوب الأوكرانية ومستعدون لتأمين خروج السفن بحرّية إذا أزالت أوكرانيا الألغام البحرية
المتحدث باسم الكرملين: التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ممكنة فقط بعد قبول كييف لجميع مطالب موسكو
الخارجية الروسية: دول الناتو التي اعلنت نفسها تحالفاً نووياً تتأرجح بشكل خطير على شفا صراع مسلح مباشر مع روسيا
الخارجية الروسية: لم تكن هناك تهديدات نووية من جانبنا ولن يحدث ذلك ومقاربتنا تعتمد على الردع
لافروف: الاتحاد الأوروبي و"الناتو" يعملان على تشكيل تحالف حديث ضدنا وسننظر في كل هذا بعناية شديدة
الدفاع الروسية: حصار 4 كتائب من الجيش الأوكراني في "زولوتويه" و"غورسكويه"
وزراء خارجية مجموعة الدول السبع: حرب روسيا على أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي
وزارة الاقتصاد الألمانية: ندرس مصادرة جزء من خط "نورد ستريم 2" وربطه بمحطة الغاز في بحر البلطيق
حلحلة بأزمة الرغيف، فكم ستغيب الطوابير؟
منذ 1 ساعة
24 June، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
من المفترض ان ازمة الرغيف سلكت طريق الحلحلة المؤقتة .
المصدر:
قناة المنار
أزمة الرغيف
التعليقات
ذات صلة
تجدد أزمة الرغيف
حلّ مؤقت لأزمة الرغيف
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}