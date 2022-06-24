التحكم المروري : جريح نتيجة حادث صدم محلة الفاعور – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 24 2022 - 00:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
23 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
لبنان: تسجيل 18 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل العدد التراكمي إلى 1368
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رد مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية وأبدى ملاحظاته عليها
الرئيس عون: إعادة النظر في المناقلات القضائية أمر متاح في كل حين ومتروك لتقدير مجلس القضاء الاعلى
مكتب رئيس الحكومة: إجراء الفحوص المخبرية لعينات من بواخر المازوت والتوزيع في الأسواق خلال 24 ساعة بعد صدور النتائج
الأمن العام: إتمام المرحلة السادسة لعودة اللبنانيين عبر نقطة العبودية مع سوريا بمواكبة فريق من وزارة الصحة
مصدر عسكري سوري: الجيش تصدى لهجوم بالآليات المفخخة للمجموعات الإرهابية المسلحة بمنطقة الغاب الشمالي في ريف حماة
تحطم طائرة أميركية أثناء هبوطها في قاعدة التاجي شمال العراق والبنتاغون يقول إن الطائرة انزلقت عن مسارها ولا إصابات
الرئاسة التركية: أردوغان وترامب يتفقان على مواصلة تعاونهما الوثيق حول ليبيا
الحشد الشعبي يعلن إحباط هجوم إرهابي لعناصر داعش على منشأت نفطية شرق ديالى
القضاء الإيراني: الحكم بالإعدام على جاسوس الـCIA الذي تولى جمع معلومات عن الشهيد قاسم سليماني
الولايات المتحدة الأميركية تبدأ عقوبات جديدة تستهدف قطاع النقل البحري الإيراني
منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يزداد سوءاً في العالم ولم يبلغ ذروته في أميركا الوسطى بعد
الرئيس التونسي يعلن رفع حظر التجول في كامل أنحاء البلاد بعد تسجيل نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا
السطات الصحية الروسية: تسجيل 171 وفاة بفيروس كورونا و8595 إصابة خلال الـ24 ساعة
الولايات المتحدة الأميركية تسجل 450 وفاة بكورونا في أدنى حصيلة يومية لها منذ شهرين
كوريا الشمالية تقرر قطع كل خطوط التواصل السياسية والعسكرية مع كوريا الجنوبية بسبب إرسال ناشطين منشورات معادية عبر الحدود
السلطات الماليزية توقف أكثر من 260 مهاجراً من الروهينغا لدى وصولهم بحراً إلى ماليزيا
وزارة الصحة العامة: بدء العمل بخط ساخن جديد للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
للتبرع وتكفل ايتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 00961/70129100 وعبر رقم حسابها في جميع فروع جمعية القرض الحسن 25-814
التحكم المروري : جريح نتيجة حادث صدم محلة الفاعور
منذ 1 ساعة
23 June، 2022
محلة الفاعور
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}