التحكم المروري : تعطل شاحنة على طريق ضهورالعبادية باتجاه عاليه وحركة المرور كثيفة في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2022 - 00:26

التحكم المروري : تعطل شاحنة على طريق ضهورالعبادية باتجاه عاليه وحركة المرور كثيفة في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل السير

منذ 2 ساعة 23 June، 2022
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