المنار تستكمل تحقيقها حول فساد اللحم مع وزارة الاقتصاد

المنارُ تَستكملُ تحقيقَها .. ووزارةُ الاقتصادِ تعلنُ عجزَها عن المراقبة. فبعد فتح المنار تحقيقاً حول اللحوم الفاسدة، حملت المنار تحقيقها الى وزارة الزراعة الوصي على القطاع لتسأل عن دور الوزارة، ودور مختبر الفنار في مراقبة اللحوم المستوردة.

مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد صارحتنا بأن الرقابة غير موجودة، ليس على اللحوم فقط بل على كل شيء، والسبب اضراب موظفي القطاع العام، بسبب مطالبهم المعيشية، وايضاً عدم قدرة المراقبين على تغطية كل شيء، فتخيل ان لبنان يملك 70 مراقب فقط .

بكل هذه السذاجة، تدار صحة الناس .. مواضيع كهذه كانت لتقيل وزراء وتحول تجار الى المحاكم، في اصغر بلد يحترم شعبه على هذه الخارطة، الا في لبنان، حيث عليك ان تجد لوحدك سبيلا للبقاء.

المصدر: المنار