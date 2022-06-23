كتلة “التنمية والتحرير” سمت ميقاتي لرئاسة الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2022 - 16:42

كتلة “التنمية والتحرير” سمت ميقاتي لرئاسة الحكومة

منذ 8 mins 23 June، 2022
أخبار موقع المنار

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