تغريم اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين بمبلغ ضخم على خلفية تسرب النفط في البحر الأسود عام 2021 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2022 - 16:42

تغريم اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين بمبلغ ضخم على خلفية تسرب النفط في البحر الأسود عام 2021

منذ 14 mins 23 June، 2022
بحر قزوين
أخبار دولية - روسيا

قالت شركة “اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين” إنها “ستدفع غرامة قدرها 5,3 مليار روبل أكدتها محكمة الاستئناف بسبب تسرب النفط في البحر الأسود في صيف عام 2021.

وجاء في تعليق الشركة على قرار المحكمة: “سينفذ “اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين” كشركة تلتزم بالقانون، قرار المحكمة وستدفع غرامة في المواعيد التي يحددها القانون. وفيما بعد يخطط الاتحاد للدفاع عن موقفه في المجال القانوني”.

وقع حادث تسرب النفط في 7 أغسطس عام 2021 من الناقلة اليونانية “Minerva Symphony” بالقرب من مدينة نوفوروسييسك أثناء التحميل من وحدة ناقلة مملوكة لشركة الاتحاد.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

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