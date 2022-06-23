كتلة “الوفاء للمقاومة” سمت نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2022 - 11:56

كتلة “الوفاء للمقاومة” سمت نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة

منذ 27 mins 23 June، 2022
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