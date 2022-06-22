وزير الاقتصاد أحال الى النيابة العامة المالية إخبارا موثقا بالأرقام والأدلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2022 - 18:12

وزير الاقتصاد أحال الى النيابة العامة المالية إخبارا موثقا بالأرقام والأدلة

منذ 2 ساعة 22 June، 2022
امين سلام
لبنان

أحالَ وزيرُ الاقتصادِ والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على النيابةِ العامة المالية إخباراً موثقاً بالأرقامِ والأدلة يظهرُ جشعَ محتكري لقمةِ العيش طالباً التحركَ السريعَ لمحاسبتِهم حتى يكونوا عبرةً لكلِّ من يتجرأُ على الاستثمارِ في وجع اللبنانيين.

وفي بيانٍ له، قال سلام إنّ هذا القرارَ أتى بعدَ تجاوزاتِ بعضِ أصحابِ الافران وقيامِهم ببيعِ الطحينِ المدعومِ المخصصِ للخبزِ العربي في السوقِ السوداء بأثمانٍ مضاعفةٍ إضافةً إلى إدخالِ محسّناتٍ عليهِ لاستعمالِه في صناعةِ الحلوياتِ والكعكِ والخبز الافرنجي بما يدرُّ عليهم أرباحاً مضاعفة، مسجّلينَ بذلك هدراً للمالِ العام.

المصدر: قناة المنار

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