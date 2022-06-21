“الجهاد”: لاستمرار المقاومة بأشكالها كافة ضد العدو الاسرائيلي

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الثلاثاء إلى جماهير الشعب الفلسطيني الشهيد علي حسن حرب (27 عامآ)، الذي ارتقى إثر طعنه من مستوطن صهيوني حاقد شرقي سلفيت المحتلة.

وأكدت الحركة في بيان لها أن “هذه الجريمة البشعة، جاءت مع سبق الإصرار والترصد والقتل المتعمد والوحشي وفي سياق الحرب المعلنة من جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين على أبناء شعبنا”.

وشددت الحركة على “ضرورة وحدة العمل والموقف من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي يتعرض لها أبناء شعبنا الأعزل”، ودعت إلى “استمرار المقاومة بأشكالها كافة وخاصة المسلحة وتصعيد الساحات وميادين المواجهة لردع المحتل ودحره عن أرضنا ومقدساتنا”.

المصدر: فلسطين اليوم