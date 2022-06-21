مستوطن يطعن فلسطينيا في بلدة إسكاكا قرب سلفيت (قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2022 - 20:42

مستوطن يطعن فلسطينيا في بلدة إسكاكا قرب سلفيت (قناة الأقصى)

منذ 1 ساعة 21 June، 2022
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