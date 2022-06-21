لجان المقاومة: نبارك انتصار الأسير المجاهد البطل خليل عواودة في معركة الأمعاء الخاوية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2022 - 18:10

لجان المقاومة: نبارك انتصار الأسير المجاهد البطل خليل عواودة في معركة الأمعاء الخاوية

منذ 53 mins 21 June، 2022
أخبار موقع المنار

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