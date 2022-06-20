“سرايا القدس” اختتمت مناورات “عزم الصادقين”: سنجابه عدونا الأحمق وسنحمي أسرانا ومقدساتنا

أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس “أبو حمزة” مساء الإثنين عن اختتام مناورات “عزم الصادقين” والتي نفذتها سرايا القدس على مدار عدة أيام.

وقال أبو حمزة “بحمد الله وتوفيقه اختتمنا في سرايا القدس، مساء اليوم، مناورات عزم الصادقين التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية على مستوى قطاع غزة”، وتابع “بفضل الله خلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات، زماناً ومكاناً؛ بما يُعزز القدرة ميدانيا”.

وأضاف أبو حمزة “نؤكد في سرايا القدس أننا سنبقى دومًا عند حسن ظن أبناء شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلامية، وسنجابه عدونا الأحمق بكل بسالة وعنفوان وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله”.

المصدر: فلسطين اليوم