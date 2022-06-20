وحدة المهن الحرة في حزب الله: فوز اللائحة المدعومة من الحزب وحلفائه بموقع نقيب خبراء المحاسبة وخمسة أعضاء

أعلنت وحدة المهن الحرة في حزب الله فوز اللائحة المدعومة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بموقع نقيب وخمسة أعضاء من أصل عشرة في مجلس نقابة خبراء المحاسبة.

وتوجهت الوحدة في بيان بالتهنئة إلى خبراء المحاسبة المجازين في لبنان على إنجازهم الإنتخابات النقابية، وخصت بالتهنئة النقيب الأستاذ عفيف شرارة والأعضاء الفائزين.

وتمنت الوحدة للنقيب والمجلس الجديد التوفيق والنجاح في رفع مستوى المهنة وخدمة المهنيين بما يعود بالخير على أهلنا ووطننا الحبيب لبنان الذي يعيش اليوم ظروفا قاسية نتيجة الحصار الظالم الذي تمارسه أمريكا وحلفائها والذي يتطلب تضافر كل الجهود للنهوض به مجددا.

المصدر: موقع المنار