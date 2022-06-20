مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم وإصابة واعتقال خمسة فلسطينيين

أصيب فجر اليوم الإثنين، شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة، فيما تم اعتقال ثلاثة اخرين.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، أن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة إثر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، ما أدى الى إصابة شابين بالرصاص في القدم، ونقلا لاحد المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت اصاباتهما بالمتوسطة.

وأضاف المصدر، أن الاحتلال اعتقل خلال اقتحامه المخيم: كريم مصطفى الأطرش (61 عاما)، ونجله (28 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اعتقل الاحتلال الشاب جعفر محمد احمد عبيات (32 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه في منطقة هندازة شرق بيت لحم.

المصدر: فلسطين اليوم