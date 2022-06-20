أغنياء أميركا يخسرون 1.5 تريليون دولار من استثماراتهم في الأسهم

سجلت فئة الـ1% الأغنى في الولايات المتحدة خسائر حادة من جراء هبوط سوق الأسهم الأميركي، حتى قبل أن تنزلق المؤشرات الرئيسية إلى وضع “السوق الهابط” هذا العام.

وتراجعت الثروة الإجمالية للمجموعة بمقدار 701 مليار دولار في الربع الأخير، وهو أول انخفاض فصلي منذ أوائل عام 2020، مدفوعة بخسائر في الأسهم بقيمة 1.5 تريليون دولار والتي عوضتها مكاسب في العقارات والأصول الأخرى، وفقا لتقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

إنها نهاية مفاجئة للمسار الاستثنائي الذي دام عامين والذي أضاف أكثر من 11 تريليون دولار إلى صافي ثروتهم الجماعية، بفضل طفرة سوق الأسهم، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ”.

المصدر: سبوتنيك