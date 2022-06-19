واشنطن: مساومة تركيا حلف الناتو لن تمنحها مقاتلات أف-35

أكد رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي آدم سميث أن “رغبة تركيا في العودة إلى برنامج إنتاج مقاتلاتF-35 بالضغط على حلف الناتو ومعارضة عضوية فنلندا والسويد لن تتحقق”.

وقال سميث الاحد إن “تركيا لا يمكنها العودة إلى برنامج الطائرات المقاتلة F-35 لأنها حصلت على منظومة الدفاع الروسية S-400″، وأضاف “شراء تركيا لنظام الدفاع S-400 من روسيا لا يزال مصدر قلق كبير لنا، وهذا لا يعاقب تركيا على شرائها أسلحة من روسيا، ولكن وجود المنظومة الصاروخية الروسية لا يتناسب مع وجود المقاتلات الأمريكية في المكان ذاته، هناك مخاوف من وصول المعلومات الهامة إلى الروس”.

وتابع سميث “أعتقد أنه سيتم تسليم بعض الأسلحة لتركيا في النهاية، لكن لن يتم بيع الطائرات المقاتلة من طرازF-35، لا أعرف ماذا ستفعل أوروبا، لكنني أعتقد أنهم سيتصرفون بهذه الطريقة أيضا”، واضاف “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إنه إذا لم يتم تقديم عرض جيد بما فيه الكفاية، لن يقبل عضوية السويد وفنلندا، ولكن هذا غير معقول أنه يعتقد أن هذه هي أفضل مساومة يقوم بها”.

المصدر: روسيا اليوم