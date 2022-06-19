“الجهاد”: لاستمرار المقاومة بأشكالها كافة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأحد الشهيد نبيل أحمد غانم (53 عاماً) من سكان محافظة نابلس بالضفة المحتلة، الذي ارتقى برصاص قوات العدو قرب الجدار الاستيطاني في محافظة قلقيلية.

وقالت الحركة في بيان لها “إننا ننعى الشهيد نبيل غانم، لنؤكد أن هذا الاستهداف الإجرامي لأبناء شعبنا دون أي اعتبار إنساني للمدنيين والعزَّل، يكشف السياسة الإرهابية لهذا المحتل، الذي لا ينفك عن ممارساته واعتداءاته”، وأكدت على “ضرورة العمل على حماية أبناء شعبنا أمام هذا الإجرام”، ودعت “لوحدة شعبنا وقواه الوطنية، واستمرار المقاومة بأشكالها كافة وخاصة المسلحة لردع المحتل وقطعان المستوطنين الذين يعيثون فساداً وخرابا”.

المصدر: فلسطين اليوم