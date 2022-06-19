“المودعون”: رفع الدعاوى بشكل نوعي ومدروس خير سبيل لتحصيل الحقوق – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2022 - 16:54

“المودعون”: رفع الدعاوى بشكل نوعي ومدروس خير سبيل لتحصيل الحقوق

منذ 48 mins 19 June، 2022
أخبار موقع المنار
لبنان

رأى تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” في بيان الاحد انه “رغم التهويل والشائعات التي لا تشجع المودعين على اللجوء إلى القضاء، تقف وراءها المصارف بالدرجة الأولى، فإن مآل الجهود المبذولة والتطورات تؤكد أن رفع الدعاوى بشكل نوعي ومدروس هو السبيل الأول المجدي أمام المودع لتحصيل حقوقه، أو ضمان قيمتها كاملة بالحد الأدنى”.

وأشار البيان إلى أن “الجهود الحثيثة أدت إلى اللجوء للقضاء رغم علاته، بموازاة استمرار الضغط في الشارع، وعلى النواب وسواهم، استصدار قرارات وأحكام لصالح المودعين، متقدمة جدا وغير مسبوقة”، ودعا “المودعين إلى التضامن تعزيزا لتوحيد الجهود والمسارات القضائية المتبعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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