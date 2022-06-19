عدوان تركي بسلاح المدفعية والصواريخ على قرى بمحيط ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2022 - 11:28

عدوان تركي بسلاح المدفعية والصواريخ على قرى بمحيط ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي (سانا)

منذ 25 mins 19 June، 2022
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