وزير الدفاع الايراني يوعز للصناعات الجوية بالعمل على صنع طائرة ركاب

وقال العميد آشتياني في رسالته السبت، إن “تلبية طلب رئيس الجمهورية يستوجب القيام بعمل جهادي وتسريع الخطط والمشاريع والبرامج التنفيذية لتحقيق هذه الغاية”.

كما اكد العميد آشتياني “ضرورة التعاون الوثيق بين مختلف الاجهزة المعنية والاستفادة من الطاقات الوطنية والشركات المعرفية لتحقيق هذا الهدف”.

وكان السيد رئيسي، قد طلب في زيارته لمحافظة اصفهان نهاية الاسبوع الماضي، خلال تفقده لشركة صناعة الطائرات الايرانية (هِسا) التابعة لمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، طلب من الشركة العمل على صنع طائرة ركاب.