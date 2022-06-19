اعتقالات واسعة في الضفة والقدس بعد مداهمة منازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” فجر الأحد 19/6/2022، حملة اعتقالات واسعة طالبت 18 مواطنًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال، نفذت حملة اعتقالات في الخليل منها دورا ومخيم العروب، ومخيم عايدة والدوحة في بيت لحم، حيث تم اعتقال أربعة شبان.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال شاب آخر من قرية برطعة غرب جنين، واعتقال 10 آخرين .

أسماء المعتقلين:

١. محمد فتحي شحادة- مخيم العروب شمال الخليل

٢. المحرر خضر ماضي جوابرة- مخيم العروب

٣. المحرر شادي محمد البداونة- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٤. المحرر عمر عزية- مخيم عايدة

٥. المحرر حمزة ملش- بيت لحم

المصدر: فلسطين اليوم