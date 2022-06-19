عبداللهيان لنظيره الاماراتي: الكيان الصهيوني وراء الإرهاب والتخريب في المنطقة كلها

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني بنظيره الاماراتي عبد الله بن زايد تباحثا فيه بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وفي الإشارة إلى “أولوية الجيران في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية”، أكد وزير الخارجية الايراني على زيادة اللقاءات والمشاورات الثنائية بين مسؤولي البلدين ، واعتبرها أرضية لتنمية وتوسيع العلاقات بين البلدين.

وأضاف أمير عبد اللهيان “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد الحفاظ على الأمن والتقدم لجيرانها والمنطقة ، وترى أن تدخل وتواجد الأجانب يضر بأمن المنطقة”.

وزير الخارجية الإماراتي يرحب بالتشاور المنتظم بين مسؤولي طهران وأبو ظبي

من جانبه، اشار وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى “المصالح المشتركة بين البلدين في تطوير العلاقات الثنائية”، مرحبا بالمشاورات المنتظمة بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين. وأكد أن الإمارات “لن تسمح بأي أعمال تخريبية انطلاقا من أراضيها ضد الدول المجاورة لها وتاخذ بالاعتبار دائما أمن جيرانها”. واكد الجانبان على ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات بين البلدين، وتباحثا حول مستجدات مفاوضات رفع الحظر عن ايران في فيينا.

كما دعا وزير الخارجية الايراني نظيره الإماراتي لزيارة طهران.