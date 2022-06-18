مستوطنون يطلقون النار في الهواء قرب برج اللقلق في البلدة القديمة بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2022 - 18:16

مستوطنون يطلقون النار في الهواء قرب برج اللقلق في البلدة القديمة بالقدس

منذ 27 mins 18 June، 2022
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