انطلاق أول مشروع اعادة اعمار في ماريوبول (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2022 - 16:24

انطلاق أول مشروع اعادة اعمار في ماريوبول (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 18 June، 2022
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