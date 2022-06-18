مصلحة مياه صور تقدم شكوى بحق عابثين بالشبكة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2022 - 12:20

مصلحة مياه صور تقدم شكوى بحق عابثين بالشبكة

منذ 2 ساعة 18 June، 2022
المنار
المنار
لبنان

أعلنت مصلحة مياه صور في بيان اليوم، أنها ستتقدم بشكوى على “مجموعة من الأشخاص المخربين عمدوا الى تكسير مفاتيح توزيع المياه في قرى قضاء صور وتخريبها والعبث بالشبكة، مما أدى الى خلل في برنامج توزيع المياه وانقطاعها عن العديد من المشتركين، وبالتالي إلى حال من الفوضى في البلدات ومشاكل بين الأهالي قد توصل الى أمور لا تحمد عقباها”.

وشددت على “الشكوى لدى القضاء المختص وتسطير محاضر ضبط بحقهم مهما علا شأنهم”. وناشدت الأهالي في جميع البلدات التابعة لقضاء صور “تقديم المساعدة والإبلاغ عن أي تعد على الشبكة وتصوير الحادثة والشخص إذا أمكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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