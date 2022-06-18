الإمارات تسجل 1433 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الإمارات يوم الجمعة 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في بيان “تماشيا مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 382308 فحوص جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي”.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 924434 حالة.

كما أعلنت الوزارة دم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث استقر عدد الوفيات عند 2306 حالات.

هذا، وأفادت الوزارة بأن 1486 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا تعافوا من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 905176 حالة.

المصدر: روسيا اليوم