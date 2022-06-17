الثروة المائية في لبنان بين الهدر وفشل الدولة باستثمارها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 19:44

الثروة المائية في لبنان بين الهدر وفشل الدولة باستثمارها

منذ 2 ساعة 17 June، 2022
تقارير مصورة - لبنان

الثروة المائية في لبنان بين الهدر وفشل الدولة باستثمارها.

المصدر: قناة المنار

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