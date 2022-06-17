الشيخ يزبك زار متحف “صحف” القرآني: علينا أن نعمل دائما لحفظ القرآن الكريم

زار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك المعرض الدائم لمتحف صحف القرآني في مقره في مبنى تجمع العلماء المسلمين، حيث كان في استقباله مؤسس المتحف والمشرف عليه أمين سر مجلس الأمناء في التجمع الشيخ علي خازم ورئيس الهيئة الإدارية الشيخ حسان عبد الله.

بعد الزيارة، قال الشيخ يزبك “تشرفت بزيارة متحف صحف القرآني، ورأيت ما يثلج القلوب من جهد مبارك لسماحة الشيخ علي خازم الذي بذل الجهد لإحياء هذا التراث جيلا بعد جيل، وأسأل الله أن يتقبل أعماله وأن يكون هذا ذخرا له في الحياة وبعد الممات”.

وتابع الشيخ يزبك “هكذا يحفظ القرآن الكريم في متحف كما يحفظ في القلوب، ونحن علينا أن نعمل دائما لحفظه”، واضاف “إن شاء الله يكون هذا المتحف ذخرا لكل من يقرأ القرآن ولكل من يعتني بالقرآن الكريم، مع الدعاء لكم بطول العمر وقبول الأعمال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام