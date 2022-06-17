جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان: مقتل اربعة عناصر من حزب العمال بقصف تركي على كلار بمحافظة السليمانية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2022 - 14:40

جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان: مقتل اربعة عناصر من حزب العمال بقصف تركي على كلار بمحافظة السليمانية

منذ 30 mins 17 June، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: الغدير

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