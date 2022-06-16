الدفاع الروسية : إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك إلى روسيا خلال يوم واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2022 - 22:48

الدفاع الروسية : إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك إلى روسيا خلال يوم واحد

منذ 1 ساعة 16 June، 2022
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