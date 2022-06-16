المتحدث باسم الرئاسة الروسية يعلن أن بلاده لا تمثل تهديدا لدول البلطيق وفنلندا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2022 - 22:48

المتحدث باسم الرئاسة الروسية يعلن أن بلاده لا تمثل تهديدا لدول البلطيق وفنلندا

منذ 2 ساعة 16 June، 2022
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