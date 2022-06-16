اللواء رحيم صفوي: استراتيجية الهيمنة الامريكية منيت بالفشل

قال كبير مستشاري الامام السيد علي الخامنئي لشؤون القوات المسلحة اللواء سيد يحيى رحيم صفوي إن استراتيجية القوة المهيمنة أو “القوة العظمى الوحيدة بالعالم” التي روّجت لها امريكا، “باءت بالفشل”. وفي تصريحه باجتماع لمؤسسة الجهاد الزراعي في مدينة اراك، اكد اللواء رحيم صفوي، أن “العالم بات متجها اليوم نحو نظام متعدد الأقطاب؛ والدليل على ذلك الحرب الراهنة بين روسيا وأوكرانيا”.

واوضح القائد العسكري الايراني، أن “الاستراتيجية التي لطالما روّجت لها واشنطن من ان العالم قرية واحدة بثقافة وآداب وتقاليد امريكية بحتة، فشلت”.

المصدر: ارنا