سقوط حجر بالمصلى القديم من السور الجنوبي للمسجد الأقصى

وردت أنباء عن “سقوط حجر من الحجارة الداخلية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك داخل التسوية المعروفة بمصلى الأقصى القديم، من أعلى المحراب الموجود في المصلى، وهي نقطة تقع أسفل محراب الجامع القبلي تقريبا”.

وقتلت مصادر فلسطينية “يأتي سقوط هذا الحجر بعد سنوات من منع قوات الاحتلال الاسرائيلي للأوقاف الإسلامية من ترميم أسوار المسجد الأقصى المبارك وبالذات تلك الجنوبية المطلة على التسويات، ومع استمرار الحفريات الجنوبية بوتيرة غير مسبوقة تسمع في كثير من الأحيان من داخل تسويات الأقصى ولا سيما التسوية الجنوبية الغربية بين الجامع القبلي والمتحف الإسلامي”.

المصدر: بريد الموقع