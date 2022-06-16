لافروف يشارك في اللقاء الوزاري لمجموعة العشرين

أعلن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في اللقاء الوزاري لمجموعة العشرين في يومي 7و8 تموز/يوليو المقبل. وأضاف الدبلوماسي الروسي، في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي “نحن نعد بنشاط للاجتماع المقبل لوزراء خارجية مجموعة العشرين”.

وشدد بيريشيفسكي على أن الجانب الروسي، يقدر عاليا موقف إندونيسيا غير المنحاز وتمسكها بالتزاماتها كرئيس لمجموعة العشرين.

وقال “نحن نقدر جهود جاكارتا لمنع تسييس عمل المجموعة، مع الأخذ في الاعتبار أولا وقبل كل شيء الوضع في أوكرانيا”، ونوه بأن موسكو مستعدة لإظهار “المرونة اللازمة ” لكي تحس رئاسة المجموعة الحالية بأقصى درجة من الراحة.

المصدر: روسيا اليوم