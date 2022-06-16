ممثل حركة الجهاد في لبنان يستقبل رئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني

استقبل ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، رئيس الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني ورئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا، بحضور مسؤول العلاقات اللبنانية محفوظ منور.

قدم صفا خلال اللقاء النسخة الأولى من كتابه “العتال” الصادر عن دار الفارابي لممثل الحركة، محملا إياه نسخة للأمين العام للحركة زياد النخالة.

وكان عطايا قد قدم للكتاب واصفا إياه بأنه يؤرخ لحقبة تاريخية ماضية حافلة بالمعاناة تحاكي ما نعيشه اليوم، وكأن التاريخ يعيد نفسه، وينقل المشاهد الواقعية بدقة وموضوعية مستفيدا من تجربة الكاتب الغنية في عالم السياسة والصحافة وفي عالم التربية والتدريس وفي عالم الأسر والاعتقال وفي عالم مناصرة الأسرى والدفاع عنهم.

وكانت الزيارة فرصة لتبادل الآراء حول قضايا تتعلق بالأسرى والمعتقلين ووسائل تقديم الدعم لهم على مختلف المستويات.

بدوره شكر ممثل حركة الجهاد الإسلامي هذه اللفتة المقدرة من صفا بتسليمه النسخة الأولى له، واهتمامه الدائم بقضية فلسطين بمختلف جوانبها ولا سيما الجوانب الإنسانية للأسرى والمعتقلين.

المصدر: فلسطين اليوم